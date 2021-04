Fino al 5 luglio 2021 sarà disponibile Marvel’s Avengers, ed è un action game che non ha bisogno di particolari presentazioni. È un gioco in terza persona che si unisce elementi in stile brawler con parti sparatutto e dedicate alla distruzione assortita. Ovviamente, i protagonisti assoluti sono i supereroi della Marvel con la squadra degli Avengers, anche se il cast è in espansione.

Sviluppato da Gearbox, Borderlands 3 è un action RPG in prima persona, dove ci troviamo nei panni di vari personaggi in un’ambientazione del tutto fantascientifica. L’azione si va a svolgere in single player o multiplayer cooperativo, cercando di compiere insieme ad una squadra di Vault Hunters varie missioni per la galassia. Fino al 29 settembre 2021 troverete il gioco disponibile.