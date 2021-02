L’ultimo aggiornamento per Borderlands 3 è arrivato, portando con sé il nuovo evento di gioco. Il nuovo evento si chiama Gear Rush. Durante l’evento, è più probabile che appaiano forzieri di livello raro nella modalità Corsa alle armi in stile battle royale. Inoltre, i forzieri DAHL trovati nel Complesso di Stormblind avranno maggiori probabilità di contenere equipaggiamento speciale esclusivo per Arms Race.

Le novità sul nuovo aggiornamento per Borderlands 3

C’è un rischio coinvolto in tutto questo, poiché l’aggiornamento fa anche chiudere l’uragano dell’omicidio – il Murdercane, come viene chiamato – più velocemente di prima. Lo sviluppatore di Borderlands Gearbox Software è stato recentemente acquisito dalla società svedese Embracer Group in una vendita del valore fino a $ 1,3 miliardi.

Nonostante la vendita, Gearbox continuerà a lavorare con 2K Games sulla serie Borderlands, anche se non sono stati annunciati nuovi titoli nel franchise. Con l’eccezione di Borderlands: The Pre-Sequel, Gearbox è stato lo sviluppatore principale di ogni gioco della serie. Pubblica anche giochi per altri sviluppatori. Se continua così, aggiungerebbe un’altra etichetta editoriale al portfolio di Embracer oltre a nomi come THQ Nordic e Deep Silver.

Il fondatore di Gearbox Randy Pitchford ha recentemente rivelato che lo studio sta anche incubando diverse nuove idee di giochi che, secondo lui, potrebbero scuotere l’industria dei videogiochi come ha fatto Borderlands.

Sappiamo anche che Brothers in Arms è ancora vivo, con un lavoro di qualche tipo svolto in studio. Il suo gioco spin-off Brothers in Arms: Furious Four è stato infine cancellato e alcuni elementi sono stati fusi in Battleborn, che è andato offline per sempre.