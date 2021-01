Microsoft sta lavorando ad un aggiornamento per la sua piattaforma Teams. L’update si basa su una funzionalitá esistente molto apprezzata dagli utenti. Attualmente, l’opzione Sottotitoli live di Teams, che genera una trascrizione della riunione in tempo reale, é disponibile solo per gli utenti in lingua inglese.

La funzionalitá ti permette di non perdere il filo del discorso quando non puoi ascoltare cosa dicono nella riunione. Secondo la roadmap di Microsoft, l’opzione supporterá presto una varietá di lingue aggiuntive. É stato rilasciato un elenco che evidenzia tutte le nuove lingue supportate, tra cui tedesco, francese, spagnolo, giapponese, olandese e molte altre.

Microsoft Teams aggiungerá piú lingue ai sottitoli in tempo reale

Purtroppo, l’espansione delle funzionalità è ancora in corso e non dovrebbe essere implementata fino a luglio. Con l’avvento del lavoro a distanza, gli esperti hanno previsto che le aziende cercheranno di assumere personale da un pool sempre piú internazionale. Naturalmente, ci sono una serie di vantaggi nell’assumere da un elenco più ampio di candidati.

In questo modo, le aziende saranno in grado di selezionare i nuovi assunti solo in base all’idoneitá e senza dover considerare fattori logistici. Tuttavia, questo fenomeno significa anche che le imprese dovranno probabilmente affrontare nuove sfide legate alla lingua. Mentre l’inglese, ad esempio, può rimanere la lingua parlata dalla maggior parte dei dipendenti, il numero che lo parla come prima lingua può diminuire in modo significativo.

Consentendo ai non madrelingua di integrare l’audio della riunione con didascalie nella loro prima lingua, Microsoft Teams riduce al minimo le possibilità di malintesi. La funzionalità dei sottotitoli live di Teams è anche uno strumento importante per chiunque abbia problemi di udito. Espandendo la funzionalità ad un numero di lingue aggiuntive, un numero maggiore di utenti di Teams sarà in grado di partecipare alle riunioni in modo più efficace.