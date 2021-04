Iliad ancora nel corso delle prossime settimane mette la tariffa Flash 100 a disposizione di tutti i nuovi clienti. La vantaggiosa promozione dell’operatore francese presenta una serie di benefici, oltre ai consumi. In aggiunta al pacchetto da chiamate senza limiti, SMS infiniti e 100 Giga internet, gli abbonati potranno ottenere tre servizi gratuiti inclusi nel prezzo finale di 9,99 euro. Tra questi servizi a costo zero, vi è anche il 5G.

Iliad, i tre servizi garantiti con la tariffa da 100 Giga

Il primo vantaggio opzionale per gli utenti che attivano la Flash 100 è però quello delle chiamate a costo zero verso l’estero. I clienti di Iliad avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza spese aggiuntive rispetto ai costi della propria ricaricabile. Allo stato attuale, il gestore consente le chiamate gratuite verso l’estero in oltre sessanta paesi.

In linea con la politica commerciale dei servizi gratis, con la Flash 100 di Iliad i clienti potranno al tempo stesso beneficiare anche della segreteria telefonica a costo zero. L’obiettivo principale di Iliad è quello di differenziarsi da altri operatori, come TIM, Vodafone e WindTre. Al momento dell’ascolto dei messaggi in segreteria non è quindi prevista alcuna spesa di consumi.