Google sta facendo il possibile per incitare gli utenti ad utilizzare l’apposita funzione per iniziare una nuova chat lanciata un mese fa. L’opzione è diventata disponibile per tutti, anche per chi non dispone dell’accesso a Google Workspace. Con l’ultimo aggiornamento, la funzione “Nuova Chat” è disponibile direttamente su Gmail, ma come attivarla (o disattivarla)?

Innanzitutto, apri Gmail e il menu laterale, scorri fino in fondo e tocca “Impostazioni“. Seleziona il tuo account Gmail personale nella pagina successiva. Scorri verso il basso fino all’area “Generale” dell’elenco. La prima opzione dovrebbe essere “Chat”. Clicca e conferma la tua scelta dal pop-up sul tuo schermo che ti dirà se vuoi provare o meno la funzione. Per disattivarla dovrai seguire la stessa procedura ma deselezionarla invece di attivarla.

Gmail per Android: come attivare, o disattivare, la sezione Nuova Chat

Gmail si riavvierà subito dopo aver confermato di voler provare la funzione “Nuova chat”, il che può essere un po’ fastidioso. Apri l’app se non si apre automaticamente e verrai accolto con una nuova barra nella parte inferiore dell’interfaccia. “Mail” è la tua casella di posta standard, “Chat” ti porta all’applicazione Google Chat ufficiale con tutte le tue conversazioni. “Rooms“, invece, è la visualizzazione delle conversazioni in corso. Puoi passare da una visualizzazione all’altra in qualsiasi momento.

Se desideri rimuovere completamente la sezione Chat e la barra di navigazione in basso, segui di nuovo i passaggi precedenti, come accennato poco fa. Per chi utilizza – e preferisce – altri servizi di messaggistica, la sezione Chat proposta da Google potrebbe risultare superflua, persino inutile. Tuttavia, passare rapidamente da una sezione all’altra è rapido e intuitivo, quindi vi consigliamo di dare una chance a questo nuovo aggiornamento.