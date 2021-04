Sicuramente ognuno di noi avrà visto almeno una volta nella propria vita le pale eoliche, quelle strutture che, sfruttando l’energia del vento riescono a produrre energia elettrica. Sono il simbolo sicuramente più noto della sostenibilità ambientale e dell’energia pulita. Sono ecologiche ed efficienti ma la loro presenza nei paesaggi non rappresenta qualcosa di sicuramente gradito dalla fauna. Di fatto, sono numerosi gli uccelli che ogni anno muoiono poiché si schiantano contro le pale in movimento di queste turbine eoliche o che vengono disturbati dagli infrasuoni prodotti dalle stesse turbine. Per tale ragione, direttamente dalla Spagna, alcuni scienziati hanno ben pensato di sviluppare una turbina eolica senza pale.

A mettere a punto questa turbina eolica senza pale è una start-up proveniente dalla Spagna, la Vortex Bladeless. I ricercatori spagnoli, nello specifico, hanno creato una turbina eolica senza pale che, però, è in grado di produrre energia pulita risolvendo gran parte dei problemi collegati all’eolico tradizionale. Il sistema consta di un cilindro alto circa 3 metri e fissato verticalmente ad una base mediante un cavo elastico molto robusto. Una volta esposto al vento, il cilindro inizia a vibrare avanti e indietro e, sfruttando questo movimento, produce energia elettrica.

La turbina eolica senza pale: in Spagna è stata già testata

Dunque, dalla Spagna giunge una novità assoluta nel settore delle fonti di energia rinnovabili poiché questa turbina eolica senza pale offre numerosi vantaggi: è priva delle grandi ed antiestetiche pale che solcano il cielo, non risente delle interferenze con altre turbine simili e, dunque, potrebbe benissimo essere installata anche all’interno di parchi eolici senza problemi di distanziamento tra un generatore e l’altro e, inoltre, non produce un rumore tale da creare disturbo né agli animali, né alle persone.

In Spagna, la nuova turbina eolica senza pale è già stata testata e, anche se ancora è piccola e produce una quantità di energia piccola, l’obiettivo degli scienziati è quello di trovare un partner industriale pronto a supportare la realizzazione di impianti più grandi.