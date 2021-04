Chi Passa a Vodafone difficilmente torna indietro. Per tutti coloro che, invece, non sono convinti dell’autorevolezza di un gestore eletto come numero uno in Italia c’è una nuova promozione che consente di provare la rete con minuti ed SMS Illimitati oltre che con un bundle dati da 100 Giga per un mese intero. Costo di questa nuova opzione? Scopriamolo subito insieme ad altri dettagli.

Prova Vodafone spendendo poco per avere anche troppo: ecco la nuova tariffa

Difficile sperperare qualcosa come 100 Giga in un solo mese. Minuti e messaggi sono comunque inclusi in Italia come nel resto d’Europa con il supporto dell’opzione Roaming Like at Home. Oltre questo il servizio di hotspot gratuito è sempre disponibile nel nostro Paese nei limiti del bundle concesso ed in UE dal calcolo della nuova formule valida per il 2021.

Al di là di questa doverosa premessa l’offerta si raggiunge ad un costo di appena 5 euro che include al suo interno l’onere di attivazione e della SIM ricaricabile oltre che il primo mese di servizio. Attiva dal 17 marzo 2021 la nuova promo Vodafone si accosta alle già presenti Special Unlimited vendute a 7 euro al mese e Special Unlimited Limited Edition a 6,99 euro al mese da attivare presso i rivenditori autorizzati per portabilità.

La nuova tariffa si chiama invece Vodafone Special 100 Digital Edition e si concede al prezzo indicato SOLO per il primo mese con il passaggio al pagamento di un corrispettivo mensile pari a 9,99 euro dal rinnovo immediatamente successivo e per quelli che seguiranno.

Il traffico è in 4G LTE e destinato a coloro che provengono da: iliad, FastWeb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri Operatori Virtuali (escluso LycaMobile).