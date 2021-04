Nei giorni scorsi TIM ha prorogato la disponibilità delle offerte coupon della serie Sprint, che possono essere attivate solo online ed esclusivamente da parenti e amici dei dipendenti dell’operatore mediante l’utilizzo di un link o di un codice dedicato.

La nuova scadenza è fissata per il 31 maggio 2021, pertanto, a meno di ulteriori proroghe, sarà quello il termine ultimo per l’attivazione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim decide di prorogare le offerte coupon Sprint

Le offerte TIM Sprint sono piuttosto interessanti per il rapporto tra il bundle messo a disposizione e il prezzo del rinnovo mensile. Si tratta di soluzioni operator attack, pertanto possono essere attivate solo dai clienti provenienti da specifici operatori concorrenti. Il costo di attivazione, in questo caso, è azzerato ed il primo mese viene offerto gratuitamente e la nuova SIM, che ha un costo di 25 euro con 20 euro di credito incluso, viene spedita direttamente al domicilio del nuovo cliente.

Il listino si compone di tre offerte, TIM Sprint One, TIM Sprint Two e TIM Sprint Three. La prima può essere attivata dai clienti provenienti da Iliad e tutti gli operatori virtuali e mette a disposizione minuti e SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati al costo di 7.99 euro al mese. La Sprint Two è attivabile dai clienti in arrivo da ho. Mobile e Lycamobile e mette sul piatto minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati al costo di 9.99 euro al mese.

Infine la Sprint Three è rivolta ai clienti che provengano da WINDTRE, Vodafone, Very Mobile e Kena Mobile. L’offerta comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati a 11.99 euro al mese. A questo punto non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprirle tutte nei dettagli.