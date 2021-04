Dopo l’uscita sul mercato degli eccellenti auricolari True Wireless, Oppo Enco X, l’azienda prova a replicare il loro successo con un prodotto appartenente alla categoria medio-alta ma con un prezzo perfino più “popolare” e abbordabile da un numero sempre maggiore di utenti. Si tratta degli Oppo Enco Air, presentati oggi 6 aprile: auricolari true wireless con molte delle ultime tecnologie presenti sul mercato del mondo dell’audio, con un prezzo di appena 99€. Ma vediamo quali sono le loro principali caratteristiche in attesa di una prova dal vivo.

Oppo Enco Air, alta tecnologia sotto i 100€

Fino ad oggi il mercato degli auricolari true wireless separava la fascia alta da quella medio-bassa per l’assenza di tante piccole funzioni, non determinanti nell’utilizzo comune, ma comunque molto apprezzate dall’utenza.

Questi nuovi auricolari Oppo avranno a bordo un audio stereo di qualità eccezionale, che speriamo di vedere in linea con il modello superiore, con una tecnologia di cancellazione del rumore in chiamata, sviluppata tenendo in considerazione il sistema binaurale umano che, in collaborazione con l’IA, l’Advanced Audio Coding e il sistema dual-mic, dovrebbe garantire una qualità superiore della percezione della voce durante chiamate o conferenze.

L’alta definizione del nuovo Codec sviluppato da Oppo riuscirà a garantire una qualità eccellente non solo per l’utilizzo quotidiano, ma anche per l’ascolto di musica per appassionati. Inoltre, la batteria da 440mah garantisce un ascolto di 24 ore o un utilizzo con microfono di ben 15 ore in conversazione con singola carica, con la presenza a bordo della ricarica veloce, come sul modello superiore. Potremo dire addio anche ai micro-lag durante la visione di film o video, grazie alla nuova tecnologia Bluetooth 5.2 a bassa latenza, che garantisce un ascolto senza interruzioni e senza compromessi.

Arriveranno sul mercato in due diverse colorazioni (bianco e nero) ad un prezzo di 99€ nel corso delle prossime settimane e saranno acquistabili su Amazon e nei migliori negozi di elettronica.