Lenovo annuncerá il suo smartphone da gaming di nuova generazione questa settimana. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con il nome Lenovo Legion 2 Pro ed offrirá aggiornamenti significativi rispetto al suo predecessore. Oggi, Lenovo ha confermato che una delle funzionalitá che sono state aggiornate é la fotocamera frontale.

Secondo un posto Weibo dell’account ufficiale di Legion Gaming Phone, il Legion 2 Pro avrá una fotocamera frontale da 44 MP rispetto ai 20 MP del suo predecessore. Il poster allegato rivela anche che la fotocamera frontale del device sará una fotocamera pop-up motorizzata che scorre lateralmente.

Lenovo Legion 2 Pro avrá una fotocamera selfie da 44 MP

Il nuovo smartphone da gioco di Lenovo non sará l’unico smartphone con fotocamera frontale da 44 MP di quest’anno. Il Vivo S9 e lo ZTE S30 Pro recentemente annunciato hanno entrambi una fotocamera frontale da 44 MP. Finora é stato confermato che il Legion 2 Pro avrá uno schermo FULL HD+ AMOLED da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Il display dello smartphone sará piatto, come il modello dell’anno scorso. Ad alimentarlo troveremo il processore Snapdragon 888 insieme ad un massimo di 16 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone avrá una fotocamera posteriore principale da 64 MP con supporto per la registrazione 4K a 120 fps e la registrazione video 8K a 30 fps.

Inoltre, Lenovo potrebbe includere una batteria di 5000 mAh con ricarica rapida da 90 W. La societá afferma che la batteria manterrá circa l’85% della sua capacitá originale anche dopo 1200 cicli di ricarica. Lo smartphone sará annunciato l’8 aprile in Cina e dovrebbe essere rilasciato in tutto il mondo in un secondo momento.