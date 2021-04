Iliad: definitiva la promo da 100GB in 5G, ecco quanto costa e come si chiama

Iliad continua a macinare chilometri importanti al fine di guadagnare posizioni ancora più prestigiose nel mondo della telefonia mobile. Inizialmente infatti non si faceva altro che parlare di quali potessero essere le strade che questa nuova scommessa proveniente dalla Francia avrebbe potuto percorrere.

In poco tempo si è capito subito: Iliad si è presa gran parte del pubblico appartenente a tanti gestori molto più conosciuti. Erano infatti tante le voci scettiche che avrebbero visto ben presto questo provider tra le meteore già passate tempo addietro nel panorama della telefonia. Sono ormai più di due mesi che si parla ancora di più di Iliad grazie alla celebre offerta da 100 giga che era disponibile fino allo scorso 31 marzo. In molti non sanno che questa continua ad essere disponibile sul sito ufficiale, anche se con un nuovo nome.

Iliad: la promo da 100 giga cambia nome ma esiste ancora e gode dello stesso prezzo

Iliad sta scrivendo pagine importanti del mondo della telefonia, soprattutto dimostrando di voler venire costantemente incontro agli utenti. Tutto ciò avviene mediante offerte di primo livello che presentano prezzi molto bassi ma soprattutto tanti contenuti sfruttabili anche in Europa.

Tutti gli utenti che stanno scegliendo una nuova offerta da parte di questo gestore, si stanno più andando sull’ultima Giga 100. Quella che non è altro che la nuova versione della Flash 100, continua a conservare minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo è ancora una volta di 9,99 € al mese per sempre.