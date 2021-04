I clienti di Iliad in questo mese di Aprile possono beneficiare su una promozione molto vantaggiosa, sia per quanto concerne i costi sia per quanto concerne le soglie di consumo. La migliore promozione del gestore francese è ora la Flash 100. Il pacchetto di Iliad prevede soglie illimitati per chiamate ed SMS più 100 Giga per la connessione internet ad un costo fisso di 9,99 euro.

Iliad, i clienti storici non possono accedere alla tariffa con 100 Giga

L’attivazione di Flash 100 così come per le altre ricaricabili di Iliad prevede una serie di condizioni. Gli abbonati che decidono di attivare una SIM con il provider francese, ad esempio, dovranno fare a meno del servizio di cambio tariffa.

A differenza di altri provider, Iliad non prevede per i suoi clienti la possibilità di modificare in corso d’opera la ricaricabile attiva sul proprio tariffario. Per gli abbonati è quindi prevista la corrispondenza unica tra lo stesso piano tariffario e la promozione attivata in sede di apertura del contratto.

Ciò significa che gli abbonati che nelle scorse settimane hanno scelto come ricaricabile di riferimento la Giga 50 come la Giga 40, non avranno più la possibilità di sottoscrivere la Flash 100. Questo svantaggio è maggiore per tutti i clienti che hanno attivato le tariffe della prima ora di Iliad.

Sino ad una rimodulazione delle politiche commerciali di Iliad – cosa allo stato attuale non all’ordine del giorno – c’è un solo metodo per ottenere la Flash 100. Gli utenti devono provvedere all’attivazione di una nuova SIM card con un conseguente nuovo numero di telefono.