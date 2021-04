Apple nei prossimi mesi potrebbe rilasciare la nuova generazione di Apple Watch e introdurre un nuovo smartwatch adatto soprattutto agli utenti soliti praticare sport che potrebbero mettere a rischio il dispositivo in quanto dotato di una struttura particolarmente robusta, e quindi in grado di resistere all’acqua e agli urti. Il nuovo Apple Watch Explorer Edition, però, potrebbe non essere l’unico smartwatch inedito del colosso che, tenendo conto di quanto riportato in uno dei suoi brevetti, potrebbe sfoggiare anche un nuovo Apple Watch con display avvolgente anche nel cinturino.

Apple Watch con display anche nel cinturino!

Lo smartwatch apparso di recente in uno dei brevetti depositati dal colosso di Cupertino potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente interessante poiché dotato di un display che occupa l’intero cinturino proponendo quindi una maggiore superficie d’utilizzo. L’utente potrebbe così avere la possibilità di utilizzare uno smartwatch con display particolarmente ampio.

La realizzazione dell’Apple Watch mostrato dal documento non è ancora cosa certa. Il colosso potrebbe infatti non rilasciare uno smartwatch con display anche nel cinturino ma l’idea lascia avanzare ipotesi in merito alla ricerca di soluzioni adeguate al fine di sfruttare display pieghevoli. Da tempo si diffondono in rete notizie che vedono Apple impegnata nella produzione del suo primo iPhone pieghevole, il quale potrebbe essere disponibile per il pubblico già nel 2022. Non è da escludere l’arrivo dell’Apple Watch con display avvolgente in contemporanea con il lancio del primo smartphone pieghevole di casa Apple.

In futuro maggior informazioni potranno confermare o smentire quanto fino ad ora noto. Nell’attesa non resta che immaginare quali potrebbero essere le funzionalità specifiche che il colosso potrebbe introdurre sui dispositivi in questione.