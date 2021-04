Tutti siamo a conoscenza dell’enorme successo che ha avuto Breaking Bad e dell’impatto straordinario che ha avuto sui fan, e un suo personaggio di punta è tornato con una nuova serie. Parliamo naturalmente di Bryan Cranston (l’attore che interpretava Walter White) nella serie Your Honor, un thriller da guardare tutto d’un fiato, distribuito da un colosso come Sky Atlantic.

È sicuramente un dato di fatto che l’interpretazione in Breaking Bed di Cranston sia stata eccezionale, ma non sono assolutamente da trascurare gli altri ruoli che ha avuto negli anni, i quali gli hanno sicuramente conferito una maggiore fama e, soprattutto, esperienza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sulla miniserie.

Your Honor: ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla serie TV distribuita da Sky Atlantic

Come abbiamo detto anche sopra, la miniserie sarà distribuita da Sky Atlantic, e si inserisce in maniera molto spedita nel mondo della giurisprudenza degli Stati Uniti. La serie parla di Michael Desiato, un giudice molto legato alla sua moralità, dovrà obbligatoriamente rinunciare alla sua etica per provare a salvare suo figlio Adam dalle minacce della malavita di New Orleans. Sono presenti numerosi colpi di scena mozzafiato, tanto che la critica ha avuto dei giudizi molto positivi in merito.

Come punto focale della narrazione c’è sicuramente la moralità e tutto quello che ne viene, e verrà messa a dura prova proprio quella del giudice Desiato. La serie è stata lanciata lo scorso 24 febbraio ed è composta in tutto da 10 episodi e può essere visionata tranquillamente in streaming su Now TV.