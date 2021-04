Con il noto operatore telefonico WindTre è possibile acquistare da diversi mesi alcuni smartphone senza costi mensili, ovvero a 0 euro al mese, anche se sono comunque previsti in alcuni casi degli anticipi dall’importo variabile. Si tratta di una iniziativa avviata diversi mesi fa e che ora è stata riproposta con un nuovo catalogo di smartphone tra cui scegliere.

Ecco i nuovi smartphone che è possibile acquistare a 0 euro al mese con WindTre

Come già accennato, con WindTre è possibile acquistare alcuni smartphone a 0 euro al mese. A partire da questo mese, in particolare, è stato leggermente modificato il catalogo di smartphone disponibili. Nello specifico, ad oggi è possibile acquistare i seguenti smartphone con un piccolo anticipo:

TCL 20 SE (con anticipo di 39,99 euro );

(con anticipo di ); Oppo A53s (con anticipo di 39,99 euro );

(con anticipo di ); Xiaomi Redmi 9 (con anticipo di 39,99 euro );

(con anticipo di ); ZTE Blade A5 2020 (con anticipo di 39,99 euro );

(con anticipo di ); Huawei P Smart 2021 (con anticipo di 79,99 euro );

(con anticipo di ); Samsung Galaxy A02s (con anticipo di 79,99 euro).

Oltre a questi, sono inoltre disponibili due ulteriori smartphone ma con un costo mensile di 0,99 euro per 30 rate, ovvero Xiaomi Redmi Note 9 (con anticipo di 69,99 euro) e Samsung Galaxy A12 (con anticipo di 99,99 euro). Rispetto al precedente catalogo, quindi, in sostanza ora è stato aggiunto lo ZTE Blade A5 2020, mentre sono stati invece eliminati due device di casa Samsung, ovvero Samsung Galaxy A20e e Samsung Galaxy A41.

Vi ricordiamo che, per il momento, questa promozione sarà valida fino al prossimo 12 aprile 2021, salvo ovviamente nuove comunicazioni. Per avere maggiori informazioni in merito, è presente una apposita sezione sul sito ufficiale di WindTre.