WhatsApp: come fare gli auguri di Pasqua a tutti in pochi secondi

Il periodo pasquale era uno di quelli più attesi in assoluto soprattutto durante un anno pieno di problematiche dettate dalla pandemia. Oggi è Pasqua e in tanti stanno cercando il metodo adatto per fare gli auguri a tutti i loro amici, familiari e conoscenti. WhatsApp come al solito arriva in aiuto di tutti, fornendo un grande mezzo di diffusione in termini di messaggistica istantanea.

Chiaramente nessuno vorrà mettersi chat per chat a inviare un messaggio di auguri, per cui in tanti sono alla ricerca di un metodo più rapido. WhatsApp chiaramente mette a disposizione diverse funzionalità tra cui anche quella che state cercando. Basta infatti fare affidamento sulla celebri liste, le quali possono essere utilizzate semplicemente aprendo l’applicazione e cliccando sul menu.

WhatsApp: con le liste broadcast potete fare gli auguri a tutti in pochissimi minuti

Se state cercando il metodo per fare gli auguri di Pasqua a tutti utilizzano WhatsApp, potete rifarvi ad una delle funzionalità più gettonate della piattaforma. Se non lo sapete già, ecco la feature delle liste broadcast, le quali ancora oggi restano per qualcuno un oggetto misterioso.

Infatti con pochi minuti potrete avere il vostro “problema” risolto. Basterà infatti selezionare tutti gli utenti a cui inviare il messaggio, il quale potrà dunque essere scritto una sola volta. In questo modo non perderete tempo e riuscirete a fare bella figura con tutti. Trovate le liste broadcast nel menu impostazioni di WhatsApp in alto a destra su Android o in basso su iOS. Una volta memorizzata la lista delle persone a cui mandare gli auguri, potrà essere riutilizzata anche per le prossime festività.