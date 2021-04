Android Auto è una piattaforma ad alto tasso di usabilità, così come testimoniato dai numerosi utenti che stanno sfruttando le sue funzionalità. Ultimamente passato in rassegna anche in versione wireless per queste auto, autoradio e telefoni si prepara a stupire ulteriormente in vista di un aggiornamento che porta con sé numerose novità di primo piano che scopriamo da questa lista concessa in anteprima assoluta per gli utilizzatori. Vediamo cosa c’è di nuovo.

Aggiornamento Android Auto stupisce tutti con funzioni che pochi aspettavano

Si tratta di un update che verte sostanzialmente sull’ottimizzazione della user experience dal punto di vista grafico ma non manca anche una parte con sensibili modifiche funzionali. Questo il changelog non ancora ufficiale per la nuova app Android Auto in via di rilascio per gli automobilisti di tutto il mondo.