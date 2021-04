Il nuovo volantino di Carrefour porta agli utenti offerte veramente incredibili, che permetteranno di ottenere un risparmio senza precedenti in Italia, data proprio la presenza di prodotti fortemente scontati rispetto al livello di prezzo originario.

Le riduzioni sono assolutamente notevoli, ma sopratutto risultano essere alla portata di ogni consumatore, è importante sapere che gli acquisti saranno a tutti gli effetti effettuabili nei vari punti vendita fisici sparsi per il territorio, senza distinzioni o riduzioni particolari in termini di limitazioni legate alla regionalità (sebbene gli stessi prezzi non siano disponibili online sul sito ufficiale).

Carrefour: le offerte sono assolutamente incredibili

Tantissimi prezzi bassi attendono i consumatori, a partire da coloro che vorranno acquistare uno smartphone Apple, in particolare risulta essere disponibile un ottimo iPhone 11 di penultima generazione ad un prezzo più che conveniente. Per il suo acquisto basteranno solamente 679 euro, e sarà possibile mettere le mani sulla versione con 128GB di memoria integrata.

In alternativa risultano essere comunque disponibili svariati prodotti con sistema operativo Android, tutti in vendita a prezzi che rientrano nei 400 euro di spesa, quali sono ad esempio Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A20e o anche Alcatel 1SE 2020.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili per tutti direttamente qui sotto, ricordatevi comunque che parliamo di un volantino attivo solamente nei negozi fisici, non sarà possibile fruirne direttamente online sul sito di Carrefour tramite l’e-commerce.