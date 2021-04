Android: questi titoli del Play Store sono gratis solo oggi, ecco app e giochi

Le novità sono sempre dietro l’angolo, a maggior ragione se si tratta del sistema operativo Android. Su tutti gli smartphone il robottino verde è diventato ormai un’istituzione, anche se la concorrenza riesci a dire la sua senza troppe problematiche.

Ogni miglioramento è stato introdotto con uno scopo: aumentare il divario con le altre piattaforme mobili. Secondo quanto rivelato dai numeri, Android sarebbe riuscita nel suo intento, arrivando a oltre 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo. Questi, almeno una volta al mese, utilizzerebbero il proprio dispositivo mobile con a bordo il sistema operativo, il quale è in grado di offrire opportunità inedite in altre realtà. Una di queste è l’estrema versatilità, la quale pian piano è riuscita a diventare il punto di forza di Android. Riuscire a modificare la piattaforma a proprio piacimento è un vantaggio non di poco conto, visto che consente agli utenti di non stancarsi mai. Inoltre sul Play Store proprio durante queste giornate ci saranno dei saldi, i quali ricondurranno gli utenti a scaricare titoli a pagamento in maniera gratuita.

Android: questi titoli a pagamento diventano gratuiti solo per oggi

Il solito elenco di titoli a pagamento gratuiti solo per qualche giorno arriva anche oggi per gli utenti Android. In basso la lista con tutti i link diretti dedicati al download: