Android: diverse app e giochi a pagamento gratis sul Play Store oggi

I miglioramenti effettuati dal mondo Google sugli smartphone e non solo ha dimostrato a tutti come la perfezione sia quasi raggiungibile. Un esempio chiaro e tondo potrebbe essere quello del sistema operativo mobile Android, il simpatico robottino verde divenuto impeccabile soprattutto negli ultimi tempi.

Diversamente dalle circostanze passate, ad oggi è davvero difficile imputare delle problematiche a questa piattaforma mobile, la quale peraltro è la più utilizzata al mondo. Oltre 2 miliardi di utenti se ne servono stabilmente almeno una volta al mese e con soddisfazione. Le migliorie apportate hanno fatto sì che tutti i problemi scomparissero definitivamente, portando anche i più scettici a voler testare il mondo Android. In questo caso la piattaforma mostra una stabilità fuori dal comune, con tantissime soluzioni per quanto concerne la personalizzazione. Tale versatilità spiccata è implementata anche dalla presenza del Play Store di Google, spazio dedicato ai contenuti, che proprio oggi è in vena di regali. Sarà infatti possibile scaricare svariati titoli a pagamento in maniera gratuita ma solo per alcuni giorni.

Per avere anche le migliori offerte Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono scaricare gratuitamente tanti titoli a pagamento del Play Store

All’interno di un elenco realizzato appositamente, ci sono tutti i contenuti che per qualche giorno potrete scaricare gratis invece che a pagamento. Gli utenti Android dunque possono riferirsi ai link diretti presenti nella lista qui sotto: