TIM è operativa con grande costanza anche nel campo dell’intrattenimento televisivo. Da mesi a questa parte, il gestore italiano oltre a lanciare iniziative ed offerte relative al campo della telefonia fissa e mobile ha anche previsto delle speciali tariffe per lo streaming tv. La operazioni principali per lo streaming sono legate alla piattaforma TIMvision e alle aziende partner.

TIM, l’offerta per Netflix legata ai contenuti della tv streaming

La principale offerta televisiva che TIM garantisce a tutti i suoi utenti si chiama Mondo Netflix. I clienti che decideranno di attivare questa promozione avranno accesso a tutte le serie tv e ai film della principale piattaforma streaming in Italia.

Di base, l’offerta Mondo Netflix si collega alla piattaforma streaming di TIM, TIMvision. Gli utenti potranno accedere quindi a tutti i contenuti presenti su TIMvision ed anche ai contenuti disponibili sul catalogo di Netflix, tra film e serie tv. Il prezzo previsto per il pagamento mensile dell’offerta è di 12,99 euro ogni mese.

La tariffa Mondo Netflix è particolarmente vantaggiosa per tutti gli appassionati di film e serie tv, ma non è l’unica che TIM garantisce in ambito televisivo. Almeno sino a fine stagione, infatti, gli amanti di calcio e sport potranno accedere anche alla promozione Mondo Sport.

Con questa promozione TIM assicura l’accesso alle esclusive di NOW TV (il servizio streaming ufficiale di Sky) e di DAZN ad un costo mensile pari a 29,90 euro. Il primo mese di questa particolare tariffa di TIM per i contenuti streaming è inoltre a costo zero.