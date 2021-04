Il mese scorso, Samsung ha rilasciato un aggiornamento software One UI 3.0 basato su Android 11 per lo smartphone Galaxy A51. L’aggiornamento era disponibile in varie regioni di tutto il mondo ed ora l a societá è pronta a rilasciare il secondo aggiornamento del firmware. Stiamo parlando di One UI 3.1.

Samsung ha iniziato il roll-out del software One UI 3.1 per il suo Galaxy A51. Il nuovo aggiornamento del firmware porta il numero di modello A515FXXU4EUC8. Non ci sono informazioni relative alla dimensione dell’aggiornamento ma ci aspettiamo che sia parecchio grosso poiché si tratta di un aggiornamento importante. Dunque é consigliato l’utilizzo del Wi-Fi per scaricare il software.

Samsung Galaxy A51 riceve anche la patch di sicurezza di aprile

Il nuovo software UI 3.1 offre un’interfaccia utente rinnovata, insieme a numerosi miglioramenti e aggiunte. Il menu a discesa delle notifiche ora include un widget musicale dedicato che ti consente di controllare vari media semplicemente scorrendo a sinistra o a destra. La schermata di blocco include anche una serie di widget extra che puoi utilizzare senza sbloccare lo smartphone.

La nuova versione del software integra anche i controlli del dispositivo Google Home nelle impostazioni rapide. L’azienda, infatti, ha anche integrato il suo servizio di chiamata Google Duo. Ora potrai anche rimuovere i dati sulla posizione GPS dalle foto e mentre utilizzi la condivisione privata. Insieme a queste novitá, ci sono un sacco di nuove aggiunte al software One UI 3.1.

Naturalmente, l’aggiornamento include l’ultima patch di sicurezza Android di aprile 2021. Il Samsung Galaxy A51 é uno dei pochissimi dispositivi a ricevere l’ultima patch disponibile, insieme al Galaxy S21, Note 10 e Z Fold 2. Al momento, l’aggiornamento per il nuovo software é stato rilasciato solo in Russia, ma ci aspettiamo che raggiunga altre regioni nelle prossime settimane. Controlla la disponiiblitá andando in Impostazioni > Aggiornamento Software.