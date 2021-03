Sembra che ci siano diverse novità in arrivo per l’app del popolare social network Instagram. Più precisamente per i Reels, ormai lanciati qualche mese fa.

Secondo quanto riportato infatti dall’utente @alex193a sul suo profilo Twitter, ci sarebbero 3 funzioni in fase di test che potrebbero essere implementate con i prossimi aggiornamenti. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Instagram Reels: pronte tre novità per i prossimi aggiornamenti

Iniziamo subito con la prima, che si La prima si concentra sulla possibilità di filtrare i commenti che gli utenti scrivono durante i live, e potrebbe avere l’obiettivo di combattere gli spam e i messaggi degli hater. La seconda novità invece, quando si andrà a cliccare sul titolo della canzone di un Reel, invece che aprirsi direttamente una pagina contenente tutti i Reel che utilizzano quel brano, apparirà un piccolo riquadro nel quale vi verranno fornite informazioni aggiuntive sulla traccia audio.

Infine, l’ultima novità che potrebbe sbarcare nei prossimi aggiornamenti, è inserita all’interno del processo di condivisione di un post, infatti vi verrà chiesto se preferite condividere quel contenuto come un normale post oppure come un Reel. Vi ricordo che, secondo le ultime indiscrezioni, i Reels potrebbero sbarcare tra una conversazione e l’altra di WhatsApp.

Il gruppo di Mark Zuckerberg potrebbe voler approfittare dell’onnipresenza di WhatsApp per mettere l’acceleratore alla popolarità dei Reel, mostrando queste clip magari in una sezione dedicata dell’app di messaggistica. Per il momento non ci sono informazioni più precise, non ci resta che attendere per maggiori dettagli.