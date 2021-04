Esselunga è assolutamente fuori di testa, ha deciso di lanciare una campagna promozionale, intitolata Speciale Multimediale, con la quale riuscire a scontare i migliori prodotti in circolazione a prezzi inferiori ai normali listini del periodo.

Tutti coloro che decideranno di acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, devono sapere che avranno anche l’opportunità di accedere ad un dispositivo spendendo solamente 1 euro; questi corrisponde al powerbank SBS, del valore commerciale di 39 euro circa, e di capienza pari a 20’000mAh. La consegna sarà immediata, avverrà in cassa, dato che il volantino non risulta essere attivo anche online sul sito ufficiale, e richiederà, come scritto, l’acquisto di uno dei dispositivi contrassegnati (non sarà necessario raggiungere una cifra minima).

Ricevete sul vostro smartphone i nuovissimi codici sconto Amazon, li potete trovare gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Esselunga: questi sono i nuovi sconti

Con Esselunga gli utenti potranno effettivamente pensare di acquistare uno smartphone di ultima generazione, come può essere l’Oppo Reno 4Z, pagandolo relativamente poco. Indubbiamente non rientra nella fascia alta, ma allo stesso tempo garantisce quel rapporto qualità/prezzo che molti di noi vanno cercando nel momento in cui si avvicinano ad uno smartphone, data la presenza del 5G e di un processore più che performante, tutto a soli 268 euro.

In alternativa segnaliamo la presenza di due ottimi modelli di casa Apple, quali sono il medio di gamma iPhone SE 2020, attualmente in vendita alla modica cifra di 478 euro, oppure il buon vecchio iPhone 11, il cui prezzo attuale si aggira sui 698 euro. I dettagli del volantino li trovate qui sotto.