Gli sconti lanciati in questo periodo da Esselunga riescono ancora una volta a battere tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, perché in grado di mettere a disposizione degli utenti prezzi sempre più bassi e convenienti con i quali confrontarsi.

Gli acquisti possono essere completati in via esclusiva nei vari negozi fisici sul territorio, e portano con sé la possibilità di ricevere un prodotto spendendo solamente 1 euro. Il cosiddetto “omaggio” corrisponde esattamente al powerbank SBS con capacità di 20’000mAh, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 39 euro; per ottenerlo sarà necessario acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, la consegna avverrà poi direttamente in cassa.

Esselunga: occasioni grandiose per tutti gli utenti

La fascia di prezzo maggiormente coinvolta nel volantino Esselunga rientra nei 400 euro di spesa, con il modello più interessante individuato nell’Oppo Reno 4Z, la cui qualità è indubbia ed assolutamente da consigliare a tutti gli utenti che vogliono spendere relativamente poco.

Volendo invece avvicinarsi al mondo Apple, l’occhio cade sicuramente sull’ottimo Apple iPhone 11, nella variante da 128GB, in vendita ad un prezzo complessivamente accessibile, poiché saranno necessari 698 euro per l’acquisto definitivo (nella variante no brand con garanzia di 24 mesi).

Tutti gli altri sconti del volantino Esselunga sono raccolti per voi nelle pagine che potete trovare direttamente nell’articolo, in questo modo avrete la possibilità di conoscere da vicino ogni singolo prezzo, scoprendo anche le proposte legate a differenti categorie merceologiche.