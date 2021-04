Il servizio di streaming Discovery+ è recentemente sbarcato anche sui dispositivi Amazon Fire TV, con tutto il suo catalogo di titoli. Per chi non lo sapesse, è il nuovo servizio streaming di proprietà del gruppo Discovery, che ha sostituito Dplay Plus.

L’applicazione offre migliaia di ore di programmazione con titoli lifestyle, reality show, true crime e altri a tema scienza e natura, tecnologia e avventura. Scopriamo maggiori dettagli.

Discovery Plus sbarca sui dispositivi Amazon Fire TV

Tra gli show citati da Amazon per annunciare l’arrivo di Discovery+ su Fire TV ci sono il reality show Matrimonio a prima vista Italia, Love Island, Ti Spedisco in Convento e la versione completa della WWE con incontri in diretta in contemporanea con gli Stati Uniti nel corso di ogni settimana.

Amazon ha evidenziato come la ricerca dell’App Discovery+ sui dispositivi Fire TV sia possibile direttamente tramite la sezione Trova che mostra già contenuti in linea con le proprie preferenze. Anche l’abbonamento ai servizi, al costo di 3.99 euro al mese, è possibile direttamente dai dispositivi Fire TV. A proposito di abbonamento, questo prevede un costo standard mensile e si rinnova automaticamente allo stesso prezzo ogni mese, a meno che non venga annullato prima della data di rinnovo.

Il periodo minimo di un mese si applica dalla data del primo pagamento e a ogni successivo rinnovo. Il pacchetto Discovery+ con Eurosport costerà invece 7.99 euro al mese e sarà presto disponibile, includendo anche i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, attualmente posticipati a quest’estate.