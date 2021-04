Una nuova indiscrezione proveniente dalla Corea del Sud parla di una collaborazione tra Tesla e Toyota per la produzione di un nuovo Suv. L’indiscrezione, pubblicata da Chosun Ilbo, parla di una collaborazione tra le due case automobilistiche avviata già da un anno. Tesla, lo ricordiamo, è la casa automobilistica di Elon Musk specializzatasi nella produzione di veicoli in grado di pilotarsi in autonomia. Il magante sudafricano naturalizzato americano punta molto su questo mercato, convinto che il futuro delle vetture sia automatizzato.

Secondo la fonte la vettura che nascerà dalla collaborazione di Toyota e Tesla sarà un SUV; la società giapponese si starebbe occupando dello sviluppo della piattaforma elettrica mentre la compagnia americana si starebbe dedicando allo sviluppo di parte del controllo elettronico della vettura oltre che del software di bordo.

Tesla e Toyota: quanto c’è di vero

Ad oggi la notizia riportata da Chosun Iblo, non ha ancora trovato ne conferme ne smentite. Tuttavia non sarebbe la prima volta che le due case di produzione automobilistica uniscono le forze. Tesla e Toyota infatti hanno già unito le forze per la produzione della Toyota Rav4 EV; il veicolo è stato però commercializzato solo in California tra il 2012 e il 2014.

Tuttavia dopo la collaborazione i rapporti tra Tesla e Toyota si sono via via sfaldati al punto che la stessa Toyota ha deciso di liberarsi di tutte le azioni Tesla in portafoglio. Non resta dunque che attendere le prossime news per scoprire se l’indiscrezione rimarrà tale o se i rumor di questi giorni si riveleranno fondati.