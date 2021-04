Per ognuno di noi l’acquisto di un veicolo personale è in assoluto un passo estremamente importante. Quest’ultimo, di fatto, rappresenta un vero e proprio simbolo di indipendenza e, nella maggior parte dei casi, anche una vera soddisfazione personale. Ciononostante, però, in alcuni casi la felicità del momento può essere improvvisamente distrutta da alcune problematiche poco confortanti.

Lo scorso anno, purtroppo, centinaia di migliaia di veicoli targati Renault, Ford, Toyota e Honda, sono stati richiamati in azienda a causa di alcuni difetti di produzione. Nonostante il 2021 sia iniziato nel migliore dei modi, purtroppo da poche settimane sono emerse delle nuove problematiche estremamente serie che stanno interessando migliaia di veicoli BMW ed Audi. Scopriamo quindi di seguito quali sono i principali problemi segnalati.

Audi e BMW: migliaia di veicoli colpiti da queste problematiche

Iniziamo parlando di BMW. Di recente, purtroppo, l’azienda si è vista costretta a richiamare in fabbrica migliaia di vetture a causa di un problema rilevato sui radiatori. Stando a quanto segnalato dall’azienda, il problema pare essere collegato ad un ricircolo dei gas di scarico non corretto. Ad oggi, secondo le prime stime, i veicoli interessati dal difetto sarebbero oltre 1 milione, commercializzati dal 2018 ad oggi.

Per quanto riguarda Audi, invece, il guasto rilevato risulta essere decisamente più pericoloso ma, al contempo, estremamente meno diffuso. I veicoli interessati dal problema, di fatto, sembrerebbero essere all’incirca 300. Il problema, dunque, risiede in un difetto nella saldatura del pedale del freno che, stando a quanto riportato dall’azienda, pare presentarsi solo sui veicoli prodotti tra Luglio ed Agosto 2020.