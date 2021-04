Nuove indiscrezioni sostengono l’arrivo, entro la fine del 2021, di un nuovo smartwatch Samsung. Da tempo circolano notizie che vedono il colosso impegnato nella creazione di un nuovo Samsung Galaxy Watch particolare in quanto caratterizzato dall’assenza del sistema operativo Tizen. Stando alle notizie più recenti, i dispositivi in arrivo potrebbero essere due e potrebbe trattarsi di un nuovo Samsung Galaxy Watch 4 e del Samsung Galaxy Watch Active 4.

Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4: cosa sappiamo sui prossimi smartwatch del colosso!

La peculiarità dei prossimi smartwatch del colosso sudcoreano risiederà senza alcun dubbio nel sistema operativo. Le indiscrezioni fino ad ora trapelate ritengono infatti che Samsung abbia deciso di abbandonare il tipico Tizen per optare per Wear OS. L’ipotesi sembra trovare conferma in alcuni indizi scovati dal noto leaker Max Weinbach il quale si è recentemente espresso tramite un tweet svelando alcuni codici facenti riferimento alla novità introdotta da Samsung ma manca ancora la conferma da parte dell’azienda che non ha infatti rivelato alcun dettaglio.

Le specifiche tecniche dei dispositivi e il loro design non sono stati ancora svelati. Attualmente è nota soltanto la presenza di due dispositivi differenti, presumibilmente il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch Active 4, i quali si distingueranno per le dimensioni e per la connettività.

Il lancio dei due smartwatch potrebbe avvenire entro l’estate di quest’anno. Samsung in questa occasione potrebbe, inoltre, sfoggiare i suoi nuovi auricolari wireless Galaxy Buds 2 e probabilmente anche i suoi prossimi smartphone pieghevoli delle serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.