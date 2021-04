Il medio di gamma Samsung Galaxy A51 sta per ricevere un importante update. Si tratta in particolare dell’aggiornamento che porterà con sé la nuova versione dell’interfaccia utente personalizzata dal colosso sudcoreano e basata su Android 11, ovvero la nuova One UI 3.1. Al momento la distribuzione è iniziata in Russia, ma non dovrebbe tardare ad arrivare anche in altri paesi.

In arrivo la nuova One UI 3.1 sul Samsung Galaxy A51

L’ultima versione dell’interfaccia utente personalizzata da Samsung porterà con sé diverse novità e funzionalità molto interessanti per il medio di gamma Galaxy A51. Nello specifico, il firmware dell’aggiornamento in questione è A515FXXU4EUC8 e, tra le novità che verranno introdotte, ci saranno dei nuovi effetti da utilizzare durante le videochiamate, l’Eye Comfort Shield, nuove funzionalità riguardanti il comparto fotografico e alcune opzioni che consentiranno di rimuovere i dati di localizzazione dalle foto prima di inviarle o condividerle.

Con il nuovo aggiornamento, il mid-range del colosso sudcoreano riceverà inoltre le patch di sicurezza aggiornate al mese di aprile 2021 e ovviamente anche alcuni miglioramenti generali delle performance e dell’interfaccia di sistema. Come già accennato, per il momento l’aggiornamento in questione si trova in fase di rilascio in Russia. Tuttavia, fra non molto tempo dovrebbe essere distribuito anche negli altri paesi europei, compreso il nostro. Nel caso si volesse controllare se è arrivato l’update, basterà recarsi nelle sezioni Impostazioni, Aggiornamento Software, Scarica e Installa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che l’azienda ha presentato da non molto tempo in Italia i suoi nuovi smartphone medi di gamma e tra questi c’è proprio il successore del Galaxy A51, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A52. Di seguito lasciamo la nostra video-anteprima.