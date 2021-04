Per chi non lo sapesse, Hearthstone è un videogioco di carte collezionabili sviluppato e uscito sul mercato nel 2014. Prodotto da Blizzard Entertainment, è una sorta di spin-off della saga che in molti conosceranno, chiamata World of Warcraft. Le meccaniche di gioco sono molto semplici: ciascun giocatore ha un mazzo composto da magie, armi o servitori che ha lo scopo di abbattere il nemico. Soltanto uno dei due vince. Attualmente il gioco ha subito dei cambiamenti. Ecco quali sono.

Hearthstone, l’espansione Forgiati nelle Savane e altri aggiornamenti

Una peculiarità dei giochi di carte collezionabili, è il ricambio e la frequente creazione di nuove carte, nuovi personaggi e nuovi poteri. L’espansione più recente presente su Hearthstone ha il nome di Fiera di Lunacupa. Tuttavia, regolarmente il gioco cambia le proprie espansioni a rotazione, proponendo nuove carte o riproponendone alcune del passato.

La nuova espansione si chiama Forgiati nelle Savane. Tra le caratteristiche peculiari di questa espansione abbiamo una nuova meccanica chiamata Frenesia. Essa si attiva nel momento in cui il servitore che la possiede, sopravvive ai danni. Quando ciò accade, Frenesia attiverà i propri effetti su di sé, sull’eroe o sulle altre carte. Tra i personaggi collezionabili, ci sono 10 servitori leggendari (quindi molto rari) e una nuova particolarità con le magie. Possedere una magia nella propria mano infatti, ne aumenterà la potenza con l’aumentare dei mana.

La stagione nuova è appena iniziata, pertanto se voleste cominciare a giocare, questo sarebbe il momento perfetto. Scaricando l’applicazione ad ogni modo, sarete minuziosamente guidati in ogni passaggio da un tutorial. Buon divertimento!