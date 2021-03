Dopo averlo presentato ufficialmente qualche giorno fa, il noto brand di smartphone Realme ha finalmente annunciato la disponibilità all’acquisto in Italia del suo nuovo Realme 8 Pro. I prezzi partono da 279 euro per la versione con tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno e arrivano ad un massimo di 299 euro per la versione con tagli di memoria da 8 GB di RAM e sempre 128 GB di storage interno.

Finalmente disponibile all’acquisto in Italia il nuovo Realme 8 Pro

Il nuovo smartphone di punta del noto brand è finalmente disponibile all’acquisto anche nel nostro paese. Come già accennato, i prezzi sono rispettivamente 279 euro e 299 euro nelle due configurazioni con tagli di memoria RAM differenti. L’azienda ha inoltre comunicato che Realme 8 Pro sarà acquistabile, oltre che sullo store ufficiale e su Amazon Italia, anche presso Unieuro, Expert, Trony ed Euronics. Il nuovo smartwatch Realme Watch S Pro e le cuffie Buds Air 2, invece, sono acquistabili solamente sullo store online di Amazon e sullo store ufficiale dell’azienda. Il prezzo di vendita di questi dispositivi è rispettivamente di 129,99 euro per il primo e 49,99 euro per il secondo.

Realme 8 Pro è uno smartphone molto interessante vista la presenza di una fotocamera con un sensore fotografico da ben 108 megapixel. Grazie a quest’ultimo sensore e ad un nuovo algoritmo per la fotografia tilt-shift, il nuovo device dell’azienda è inoltre in grado di realizzare video tilt-shift in time-lapse, per ricreare il sorprendente “effetto miniatura” finora ottenibile solo con obiettivi appositi. Vi ricordiamo che questo device viene distribuito in tre colorazioni, ovvero Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black.