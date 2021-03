Le ultime discussione sulla privacy di WhatsApp hanno spinto numerose persone a pensare di abbondare il servizio di messaggistica istantanea. WhatsApp è senza dubbio un servizio molto utile cosa fare se si decide di abbandonare l’applicazione e cancellare il proprio account? In molti pensano che sia sufficiente cancellare l’applicazione, ma se si vogliono cancellare anche tutti i propri dati il processo è un po’ più elaborato.

La semplice cancellazione dell’applicazione infatti non permetterà di cancellare chat immagini e dati inseriti nei server; per poter ottenere questo risultato si dovrà invece procedere con la cancellazione manuale e dare conferma per la chiusura dell’Account. Scopriamo dunque insieme come cancellare definitamente il proprio account di WhatsApp.

WhatsApp: come chiudere definitivamente il proprio account

Per procedere alla cancellazione dell’account bisogna per prima cosa procedere all’accesso all’applicazione. Qui, nel menu delle impostazioni, sarà possibile selezionare la voce Account; aperto il menu interessato basterà selezionare la voce “Elimina Account” per procedere alla definitiva cancellazione dell’account. In base al tipo di sistema operativo questa opzione sarà disponibile: per i dispositivi iOS, basterà toccare l’icona dell’ingranaggio, sui dispositivi Android invece bisognerà selezionare i tre pallini in alto a destra.

Per completare l’eliminazione dell’account bisognerà infine inserire il proprio numero e dare conferma. Prima che vengano cancellate tutte le informazioni inserite, potranno passare fino a 90 giorni. Inoltre alcune di queste informazioni, specie se inserite nei gruppi, potrebbero comunque rimanere all’interno dei server di WhatsApp. Ecco dunque la procedura per eliminare definitivamente e permanentemente i propri dati dal server di WhatsApp.