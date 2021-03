Ad inizio anno, il colosso Microsoft ha presentato ufficialmente il suo nuovo laptop 2 in 1, ovvero il nuovo Surface Pro 7+. Si tratta di un dispositivo molto curato e soprattutto prestante, pensato per la produttività e che può risultare piuttosto utile sia per lo smart working sia per la didattica a distanza. Questo device è ufficialmente disponibile in Italia anche sullo store online di Amazon.

Surface Pro 7+ disponibile all’acquisto in Italia su Amazon

Il nuovo pc portatile 2 in 1 targato Microsoft è finalmente disponibile anche per il mercato italiano. In particolare, è possibile acquistare Surface Pro 7+ anche presso il noto store e-commerce di Amazon Italia. Troviamo diverse configurazioni con più RAM e più storage interno e quella di partenza prevede un costo di 1613 euro con connettività LTE.

Come già accennato, si tratta di un dispositivo che ora più che mai può diventare uno strumento essenziale e fidato. Surface Pro 7+ è infatti adatto per lavorare in smart working o per seguire le lezioni di didattica a distanza. Le sue dimensioni non sono troppo ingombranti e il design è classico e premium. Il dispaly, ad esempio, è un pannello con una diagonale da 12.3 pollici PixelSense con una risoluzione pari a 2736×1824 pixel.

Sotto alla scocca, troviamo gli ultimi processori Intel di 11° generazione Tiger Lake, ovvero i3-1115G4, i5-1135G7, i7-1165G7, con grafica Intel Iris Xe. Oltre alla versione con connettività Wi-Fi, è inoltre disponibile opzionalmente una versione con connettività 4G LTE Advanced, grazie alla presenza del modem Snapdragon X20 4G LTE nella versione con processore i5. Concludono poi la scheda tecniche memorie molto veloci con RAM di tipo LPDDR4X, storage SSD e una batteria da 50,4 Wh.