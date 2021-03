Netflix: le serie tv eliminate dalla piattaforma potrebbero tornare con Marvel Studios

“Netflix ha preso di mira la Marvel Studio”, verrebbe da pensare. Perché? Nell’ultimo periodo il colosso americano ha raso al suolo tutte (o quasi) quelle serie tv targate Marvel, come per esempio Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher. “Ma allora non sarà più possibile vederle?” Non è detta l’ultima parola, anzi, sembra proprio che la Casa delle Idee si riprenderà ciò che è suo. Kevin Feige, a capo dello studio dal 2019, ha spiegato ai giornalisti della Television Critics Association al press tour invernale, la situazione. Nel frattempo, aspettiamo prima di giudicare.

Netflix: cosa è accaduto nello specifico? Ce lo spiega Kevin Feige

Feige, nell’intervista, ha lasciato intendere che alcune delle precedenti proprietà televisive della compagnia, comprese quelle prodotte fino a qualche anno fa per Netflix, potrebbero passare nell’offerta di Disney+. “Penso che potremmo farlo, probabilmente”, ha detto. “Credo che molte di quelle cose torneranno a noi. Girano sempre delle voci online su cose che stanno tornando. A volte sono vere, altre volte no. Non sono perfettamente informato sugli accordi esatti, ma un giorno forse potrebbe accadere”.