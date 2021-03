Il volantino di Coop e Ipercoop sorpassa completamente le offerte di Esselunga, proponendo al pubblico italiano tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, offrendo loro la possibilità di accedere ai medesimi sconti in molti punti vendita in Italia.

La soluzione che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ed è limitata a specifiche regioni del nostro paese. In particolare sarà possibile godere dei prezzi bassi solamente in Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto, non altrove. Tutti i prodotti elencati sono disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: questo è il volantino più pazzo

Il volantino di Coop e Ipercoop cerca di accontentare più che altro gli utenti che vogliono spendere poco sull’acquisto dei propri smartphone di ultima generazione, ecco quindi che i modelli coinvolti non vanno oltre i 300 euro, ma riservano ugualmente ottime occasioni.

Uno dei migliori attualmente disponibili è sicuramente l’Oppo Reno 4Z, il midrange perfetto per godere di buone prestazioni, anche fotografiche, spendendo solamente 299 euro. Le alternative sono rappresentate da modelli il cui prezzo è addirittura inferiore ai 169 euro, e parliamo di Alcatel 1 SE 2020, Xiaomi Redmi Note 9S o anche di Xiaomi Redmi 9.

Per avere il dettaglio completo del volantino Coop e Ipercoop, abbiamo pensato di inserire direttamente nel nostro articolo le pagine della campagna, in tal modo potrete scoprire ogni singolo prezzo, senza perdere gli sconti.