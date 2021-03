Telegram: utenti felicissimi dell'app che batte WhatsApp, ecco le migliori funzioni

Parlare di Telegram ormai è diventato pura consuetudine soprattutto dopo l’ultimo periodo. Gli utenti che sono scappati da WhatsApp hanno scelto proprio l’app russa, la quale sta stupendo grazie alle sue caratteristiche più interessanti.

Su Telegram ci sono infatti innumerevoli funzioni, le quali peraltro sono estremamente semplici da utilizzare. La prima in assoluto che ha reso famosa l’app è la possibilità di lasciare che i messaggi si autodistruggano dopo un periodo di tempo programmato. Non passano però inosservati i canali Telegram, i quali sono portatori di offerte Amazon come nel caso del nostro canale ufficiale. Clicca qui per entrare.

Telegram offre agli utenti tante opportunità: ecco le migliori descritte nel Play Store di Google