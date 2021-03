Quanti prima di andare a dormire collegano il proprio smartphone alla presa elettrica vicino al comodino o in un altro angolo della casa? Sicuramente la stragrande maggioranza si sarà sentita presa in causa. Comunque c’è un dubbio amletico che affligge altrettanti utenti. Tenere sotto carica il proprio dispositivo tutta la notte può essere davvero pericoloso?

Ovviamente non si tratta solo di smartphone, qualsiasi device lasciato a ricaricarsi tutta la notte potrebbe subire danni alla batteria. Ma è davvero come in molti dicono che le batterie si deteriorano più velocemente? Ecco le risposte necessarie a togliere ogni dubbio in merito per agire nel modo giusto.

Smartphone sotto carica tutta la notte: cosa succede alle batterie

Occorre partire da un presupposto. Sono gli stessi produttori di smartphone a indicare quanti sono i cicli di ricarica limite prima che le batterie dello stesso comincino a degradarsi. In media il numero si stabilisce tra i 300 e i 500 cicli di ricarica. Superati questi, qualsiasi cellulare comincerà a scaricarsi più velocemente.

Detto ciò si può facilmente dedurre che, se sono i cicli di ricarica a determinare l’usura della batteria, lasciare in carica lo smartphone tutta la notte non è pericoloso. In sostanza questa abitudine non influisce sulla vita delle batterie.

Attenzione però a un acerrimo nemico che potrebbe trasformare una pratica innocua in una condanna a morte per lo smartphone.

Attenzione alla temperatura: la nemica di qualsiasi dispositivo

Se il problema non sta nel lasciare sotto carica lo smartphone tutta la notte, il pericolo potrebbe essere in agguato a causa della temperatura. Questa è la nemica delle batterie di qualsiasi dispositivo elettronico e non dovrebbe superare i 35 gradi anche se la soglia limite si aggira intorno ai 38 gradi centigradi. Stesso rischio lo si ha se la temperatura è troppo bassa.

Una soluzione può essere quella di trovare una zona all’interno della casa con una superficie fresca e asciutta. Tenendo lontano il proprio smartphone da fonti di calore o umidità non ci saranno problemi e si potrà continuare a tenerlo sotto carica tutta la notte. Tuttavia sarebbe utile ogni tanto seguire un programma di detox digitale perché anche il nostro corpo ha bisogno di ricaricarsi e in gioco non c’è una batteria, ma la salute.