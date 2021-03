Abbiamo già sentito parlare qualche settimana fa di un nuovo smartphone di fascia media che presenterà a breve Oppo, ovvero il prossimo Oppo A74 4G. Di quest’ultimo abbiamo infatti già visto alcuni rumors e immagini renders, ma ora sono emersi dei nuovi dettagli tecnici grazie a quanto riportato sul sito web Google Play Console.

Il nuovo Oppo A74 4G avvistato sul sito web Google Play Console

Come già accennato, erano già emersi in rete alcuni rumors e leaks di questo smartphone a marchio Oppo, ma ora abbiamo ulteriori conferme quasi ufficiali da parte del sito di Big G. Nello specifico, Oppo A74 4G è stato avvistato in queste ore su Google Play Console. Quest’ultimo ci ha rivelato alcuni dettagli.

In primis, ora sappiamo che il processore montato a bordo sarà il SoC Snapdragon 662 di casa Qualcomm e quest’ultimo sarà supportato da almeno 6 GB di memoria RAM e da una GPU Adreno 610. Per quanto riguarda lo schermo, ci sarà una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e una densità di pixel pari a 480 dpi. A bordo non mancherà poi Android 11.

Oltre a questo, è stato pubblicato in rete anche un poster che ci ha confermato ulteriormente l’aspetto estetico già spoilerato qualche tempo fa da alcune immagini renders e alcune caratteristiche. Nello specifico, Oppo A74 4G avrà sulla parte frontale un display SuperAMOLED con un foro sul lato sinistro e sul retro ci saranno tre fotocamere con sensori rispettivamente da 48+2+2 megapixel. Lato autonomia, infine, lo smartphone potrà contare su 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Insomma, sembra che conosciamo quasi tutto di questo nuovo smartphone di Oppo, non ci resta che attendere il debutto ufficiale.