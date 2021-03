Negli ultimi anni sono apparse sugli store mobile tantissime app per la meditazione: tra le più famose c’è sicuramente Balance, che però fino ad oggi è rimasta esclusiva per il sistema operativo iOS.

Questa esclusività potrebbe presto terminare in quanto sul Play Store è apparsa la prima beta dell’app. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

Balance è apparsa in beta su Google Play Store

Le funzionalità dell’applicazione Android rispetto a quella di iOS sono le stesse, è possibile seguire dei percorsi guidati per la meditazione o per raggiungere diversi obiettivi, come ad esempio concentrarsi meglio o addormentarsi prima, il tutto attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

Balance è disponibile in accesso anticipato sul Play Store e potete scaricarla dal badge in basso. È bene ricordare che, nonostante si tratti di un’app gratuita, è necessario sottoscrivere un abbonamento di $12 al mese e $70 l’anno per sbloccare percorsi di meditazione avanzati. Per chi ancora non la conoscesse Balance: Meditation & Sleep è un’applicazione che ha l’obiettivo di ridurre lo stress, rilassare e migliorare la qualità del sonno, l’umore e la concentrazione attraverso un programma di meditazione personalizzato.

L’app offre la possibilità di scegliere fra meditazioni brevi e calmanti, oppure immersive come preparazione a un sonno ristoratore, attraverso esercizi di respirazione animati e 10 tecniche di meditazione concrete per fare pratica. Utilizzando una libreria audio di migliaia di file, l’applicazione crea sessioni di meditazione quotidiane perfette per chiunque. Non vi resta che provarla!