Sembra che Google utilizzerá finalmente la tecnologia di scansione delle impronte digitali sotto il display con Android 12. La funzionalitá, peró, potrebbe essere un’esclusiva del Pixel 6. Dato il numero di smartphone con scanner di impronte digitali in-display sul mercato, alcuni potrebbero essere sorpresi di apprendere che Android stesso, l’OS di Google, in realtà non supporta la tecnologia.

In poche parole, ciò significa che ogni OEM distribuisce la propria implementazione proprietaria e che le ROM personalizzate che basano il proprio codice su Android Open Source Project o AOSP non hanno tale accesso. Le ultime anteprime degli sviluppatori per Android 12 hanno suggerito che Udfps, abbreviazione di “scanner di impronte digitali sotto il display”, sta arrivando all’ultima versione della piattaforma mobile di Google.

Android 12: Google utilizzerá la tecnologia solo per Pixel 6

Nella prima anteprima per gli sviluppatori, non era chiaro se questo sarebbe stato disponibile per AOSP o sarebbe stata un’esclusiva Pixel. Con DP2, tuttavia, XDA ha notato che questa funzione è invece intesa come “com.google.android.systemui”, il che significa che è specifica solo per uno smartphone Pixel.

Il passaggio all’utilizzo di uno scanner di impronte digitali arriva in un momento in cui le tecnologie di riconoscimento facciale sugli smartphone non sono in grado di far fronte alle persone che indossano le mascherine. È ancora sconcertante che Google abbia impiegato così tanto tempo per aggiungere finalmente il supporto per questi sensori sotto il display.

Detto questo, questa implementazione ha uno svantaggio, almeno per i produttori di ROM di terze parti e forse per altri OEM. Essendo che lo sviluppo non include ancora un supporto generico per la tecnologia a cui tutti gli sviluppatori Android fanno affidamento, quest’ultimi dovranno utilizzare implementazioni diverse.