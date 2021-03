L’uscita, nell’ormai lontano 2010, di The Walking Dead, ha segnato un piccolo punto di svolta nella storia delle serie TV. Lo show FOX infatti è riuscito a riportare in auge il tema dell’apocalisse zombie anche sul piccolo schermo; un merito ancora più grande se si pensa alle numerose banalizzazioni che ha dovuto subire nelle sale cinematografiche. Ad oggi la serie è giunta alla sua decima stagione ma la stessa produzione ha già annunciato che la prossima, l’undicesima stagione, sarà l’ultima dello show.

The Walking Dead prende spunto dall’omonima serie a fumetti e racconta, come già accennato, dell’avvento di un’apocalisse zombie che distrugge la società umana. I sopravvissuti dovranno imparare a cavarsela dovendo fronteggiare sia gli zombie che gli altri disperati in cerca della salvezza.

The Walking Dead: arriva la fine dello show

La serie TV ad oggi sta vedendo la messa in onda delle ultime puntate della decima stagione; i fan tuttavia sono già tutti in attesa di scoprire le vicende dell’ultima stagione. Stando alle indiscrezioni trapelate fino ad ora l’ultima stagione di The Walking Dead racconterà dell’incontro dei nostri protagonisti con una comunità che cerca di ricreare i fasti della vecchia società.

Sul finale della serie si è espresso anche Scott Gimble, CEO di MC Network, ecco quanto dichiarato: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan del mondo“.