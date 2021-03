You, serie arrivata su Netflix nel 2018 e che ha conquistato in breve tempo milioni di fan, si prepara a tornare con una terza stagione. Colpi di scena, nuovi ingressi nel cast e al centro della storia le ossessioni amorose di Joe Goldberg.

Dopo il finale della seconda, sono in molti a chiedersi cosa farà adesso il protagonista e chi saranno rivolte le sue attenzioni. Ecco quello che sappiamo.

You: ecco quando arriveranno i nuovi episodi su Netflix

Così come accaduto con altre produzioni televisive, anche You ha dovuto fermarsi per via del Covid. Toccherà quindi attendere la seconda metà dell’anno per vedere la terza stagione.

Sappiamo però che il nuovo arco narrativo sarà basato sul romanzo di Caroline Kepnes, in uscita ad aprile. Se non volere rovinarvi, la sorpresa, dunque, il consiglio è quello di rimandare la lettura a dopo la messa in onda.

La terza stagione sarà composta da 10 episodi ed ha richiesto costi ingenti. Da vari report è infarti emerso come lo Stato della California abbia stanziato ben 7 milioni di dollari di tax credit. Cifra spropositata per una produzione televisiva.

Testimonianza del fatto che la piattaforma di streaming creda molto sulle potenzialità di questa serie che, ricordiamo, ha trattato la delicata tematica dello stalking in maniera controversa.

In passato non sono mancate le polemiche su alcuni episodi ma, come si dice in questi casi, tutto fa parte del gioco. In ogni caso tutti sono stati concordi nell’elogiare la grande performance di Penn Badgley, già apprezzato dai fan nella serie CW Gossip Girl.