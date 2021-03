7 milioni di dollari investiti solo ed esclusivamente per vedere sul piccolo schermo la terza stagione di You. Potrebbe suonare molto strano ma, a conti fatti, risulta essere proprio cosi. D’altra parte, come ben sappiamo, le voci di corridoio in merito a questa notizia risalgono già allo scorso anno quando, la produttrice Sera Gamble, affermo le seguenti parole nel corso di un intervista: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Con molte probabilità, dunque, la nuova season di You approderà su Netflix entro la fine del 2021. Scopriamo di seguito i dettagli relativi all’intero cast.

YOU: chi saranno i nuovi personaggi della terza stagione?

Come accennato già nei giorni scorsi, all’interno del cast di YOU 3 torneranno personaggi ormai conosciuti come Jenna Ortega, nei panni di Ellie, Adwin Brown che interpreta il ruolo di Calvin, Robin Lord Taylor è Will, Marielle Scott nei panni di Lucy, Melanie Field interpreta Sunrise, Charlie Barnett è Gabe e Danny Vasquez nelle vesti di Fincher. Non faranno invece ritorno Ambyr Childers (Candace), James Scully (Forty) e Carmenla Zumbado (Delilah), uccisi nel corso della seconda season.

Ciononostante, però, il cast completo sarà composto anche da alcuni nuovi personaggi: