Secondo le ultime indiscrezioni il social network Twitter starebbe testando una nuova funzione che permetterebbe di annullare la pubblicazione del tweet scritto.

Nelle ultime ore lo stesso social avrebbe infatti ammesso a CNET che questa novità è in fase di test. Tuttavia è giusto precisare che più che dell’annullamento di un tweet, si tratta della concessione di qualche secondo di riflessione in più. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Twitter vi invita a riflettere prima di pubblicare un tweet

Come anticipato anche qualche giorno fa, è stato grazie a Jane Manchun Wong che abbiamo scoperto l’idea della piattaforma. Nelle ultime ore si sono aggiunte alcune nuove informazioni, secondo le quali la funzione appena menzionata sarebbe disponibile solamente a pagamento. La capacità di annullare l’invio di un tweet entro qualche secondo era precedentemente apparsa in un sondaggio nel quale si chiedeva agli utenti Twitter per quali caratteristiche sarebbero stati disposti a pagare.

La schermata scovata da Wong sembra far intendere che il servizio sarà legato ad un abbonamento. Nulla però è ancora deciso, e Twitter potrebbe anche cambiare rotta nel tempo che ci separa dal lancio ufficiale. Per quanto riguarda invece il pulsante che abilita questa funzione, ha un design che presenta una barra che scorre in pochi secondi da destra verso sinistra, dando modo agli utenti di annullare l’invio in caso di ripensamento dell’ultimo secondo.

Ovviamente il colosso ha ammesso l’arrivo della nuova funzione a CNET, come anticipato poco fa, ma non possiamo confermare se arriverà davvero e soprattutto tra quanto. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirlo.