Lo stesso giorno in cui il Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e A72 sono stati rivelati in un evento Samsung Unpacked, é stata trapelata una “mini-roadmap” la quale afferma che il Samsung Galaxy S21 FE verrà rilasciato in un evento simile ad agosto.

Il Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) è il presunto seguito del Samsung Galaxy S20 FE dello scorso anno. Quest’ultimo é una versione più economica degli smartphone di punta rilasciati dal gigante sudcoreano nel 2020. Secondo questa “mini-roadmap”, che è stata pubblicizzata dal noto leaker Evan Blass, vedremo l’S21 FE molto prima nel corso dell’anno rispetto al suo predecessore.

Samsung Galaxy S21 FE: nuovi dettagli sul prossimo smartphone

Mini Samsung roadmap shows S21 FE, and not Note, Unpacked event in August: https://t.co/vcUFS4JVd6 — Evan Blass (@evleaks) March 17, 2021

Forse, il CEO di Samsung ha suggerito che il prossimo Samsung Galaxy Note 21 sarà ritardato fino al 2022, lasciando un vuoto nella formazione di lancio dell’azienda. Poiché i telefoni Note in genere arrivano ad agosto, la roadmap di Blass suggerisce che il Samsung S21 FE lo sostituirà il 19 agosto.

La mini-roadmap di Blass offre potenziali date di rilascio per altri prodotti che saranno rilasciati quest’anno. In particolare, si prevede un evento Unpacked dedicato ai PC, che probabilmente si riferisce ai Chromebook Galaxy basati su Chrome e / o laptop Galaxy Book con Windows. L’evento avverrà il 14 aprile.

La roadmap prevede anche un nuovo tablet economico, il Galaxy Tab S7 Lite, insieme a nuovi dispositivi Samsung Galaxy A22 e Galaxy A22 5G. Questi dispositivi saranno disponibili sul mercato in estate, anche se la societá non ha ancora dichiarato una data ufficiale. Infine, Blass ha affermato che quest’anno è previsto anche l’uscita di un altro smartphone che non era sulla tabella di marcia: il Samsung Galaxy A82 5G.

Il dispositivo in questione é un seguito dello smartphone Galaxy A80 del 2019 che utilizzava le stesse fotocamere per la parte anteriore e quella posteriore.