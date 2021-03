Iliad supera la concorrenza e lo fa con 100GB a 9,99 euro

Quando non sentite parlare di Iliad, è tutto normale. Vuol dire che il gestore sta continuando a proseguire sotto traccia verso i suoi obiettivi primari, tra i quali c’è anche la continua crescita.

È innegabile che fino ad oggi i passi in avanti siano stati tanti proprio da parte del nostro gestore proveniente dalla Francia. In pochi credevano che sarebbe riuscito a dire la sua, soprattutto in un mondo già ricolmo di gestori mobili. Al momento Iliad si ritrova al quarto posto in classifica dietro i grandi colossi di sempre, presentando un conto da ben 7 milioni di utenti al suo seguito. Quasi come per festeggiare il grande traguardo raggiunto in termini di pubblico, Iliad ha lanciato a inizio mese la sua nuova promozione. Questa ha lasciato tutti a bocca aperta, anche la concorrenza. Si tratta della nuovissima Flash 100.

Iliad: la Flash 100 sbanca tutto, con soli 9,99 euro al mese per sempre ecco 100 giga

Iliad non dà scampo alla concorrenza e tiene viva ancora per 8 giorni la sua Flash 100. Questa nuova soluzione rappresenta il massimo da parte del gestore, il quale si era già spinto molto in avanti con alcune promo di gran livello.

Il limite massimo è stato però superato grazie a questa nuova proposta, la quale riesce ad offrire il meglio al suo interno. Ecco infatti minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati. Il 5G inoltre è in regalo è compreso nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.