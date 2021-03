Sino alla fine del mese di Marzo, gli abbonati di Iliad potranno scegliere una nuova e vantaggiosa ricaricabile per la telefonia mobile. Attraverso il sito internet del provider, sarà possibile attivare la tariffa in edizione limitata chiamata Flash 100. Anche questa promozione, così come per le altre, ci sono consumi senza limiti a costi di grande vantaggio.

Iliad, la tariffa in edizione limitata: il 5G è a costo zero

Nel dettaglio, la promozione Flash 100 garantisce agli abbonati un pacchetto composto da 100 Giga per la connessione internet. Al tempo stesso gli abbonati avranno anche la totale disponibilità di chiamate senza limiti verso tutti e di SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro al mese.

La promozione Flash 100 sarà disponibile per tutti i nuovi clienti sino al prossimo 30 Marzo. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile dovranno aggiungere un corrispettivo di 10 euro al momento dell’attivazione della SIM.

I vantaggi della Flash 100 non si fermano con il pacchetto di soglie senza limiti. Attraverso questa ricaricabile, infatti, gli utenti di Iliad potranno accedere anche ai servizi 5G. A differenza di altri gestori, tra cui TIM e Vodafone, la connessione 5G di Iliad sarà disponibile completamente a costo zero.

La sperimentazione del 5G in casa Iliad è già partita ufficialmente in almeno 20 città della penisola. Allo stato attuale, il provider francese garantisce le connessioni internet ad alta velocità in alcune delle principali città italiane: tra queste Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. A breve questa lista iniziale sarà estesa con nuove città.