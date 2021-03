Bennet fa sognare i consumatori, pronti a tutto pur di risparmiare il più possibile sull’acquisto della tecnologia, integrando piccole chicche nella propria campagna promozionale attualmente disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia.

Coloro che vorranno avvicinarsi ai prezzi indicati nell’articolo dovranno recarsi fisicamente nei vari punti vendita, senza limitazioni territoriali, ciò sta a significare, in parole povere, che il volantino Bennet è disponibile in ogni negozio in Italia. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, ma si consiglia come al solito una rapida decisione. Tutti gli ordini dalla spesa superiore ai 199 euro potranno essere pagati con finanziamento a Tasso Zero, ed addebito sul conto corrente.

Bennet: il volantino è pieno di sconti

Se amate i prodotti Apple, è stavate aspettando l’occasione giusta per risparmiare, sappiate che da Bennet potrete acquistare l’ultimo, e più economico, Apple iPhone 12 Mini, pagandolo solamente 769 euro. Una cifra di tutto rispetto per un prodotto da poco comparso sul mercato nazionale, ed impreziosito dai componenti più aggiornati.

Ugualmente interessanti sono gli sconti applicati sui terminali con sistema operativo Android, qui gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su Samsung Galaxy A20s, Galaxy A71 o Galaxy A31, avendo la fortuna di non spendere cifre superiori ai 300 euro. Chiaramente la qualità generale non raggiunge l’iPhone 12 Mini, ma sono ugualmente accettabili.

Se siete incuriositi da ciò che il volantino Bennet è in grado di offrire, aprite le pagine che trovate qui sotto.