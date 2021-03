Android Auto non è più un’applicazione per smartphone pura e semplice ma un vero e proprio centro multimediale che trasforma l’auto nel perfetto compagno di viaggio interattivo che gli utenti vogliono. In virtù delle ultime novità scoperte nell’aggiornamento di Marzo l’hype è cresciuto di fronte ad un ecosistema che si ottimizza (e non poco) predisponendo l’arrivo di 10 funzioni inedite scoperte dagli analisti che per primi sono arrivati al nuovo codice dell’applicazione. Ecco in cosa consistono le ultime news.

Android Auto si rinnova: ecco che cosa sta per arrivare agli utenti

rimossi riferimenti a Google Play Music: spariscono suggerimenti per l’installazione dell’app dalla schermata di prima configurazione

Il sistema avviserà l'utente al collegamento con nuova auto. Aggiunta nuova opzione nelle impostazioni che permette di non aggiungere dei nuovi veicoli ad Android Auto

A breve sarà possibile inviare feedback allo sviluppatore tramite pressione prolungata di un pulsante (informazione non ancora disponibile) direttamente dalla UI del veicolo.

Aggiunte risorse facenti riferimento a sondaggi. Con ogni probabilità assisteremo ad una maggiore insistenza di rispondere a domande a scopo di feedback.

I veicoli Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Haval, Jeep, MAN, Maserati, Nissan, Opel, Porsche, RAM, Subaru e Vauxhall avranno l’icona personalizzata. Android Auto in arrivo anche per Porsche (deducibile dalla nuova icona).

Le icone di uscita per i veicoli Alfa Romeo e KIA sono state aggiornate

Icona dedicata anche per i sistemi a marchio Axxera, Dual, Jensen, Uconnect e Vinfast

Nuova icona Android Auto chiamata “Flat”, Non sappiamo se la disponibilità sarà universale o se sarà usata solamente all’interno dell’interfaccia.

Aggiunte traduzioni a diverse lingue per la guida Google Assistant , tra le quali anche l’Italiano. Probabile sostituzione della versione smartphone.

Riferimenti per supporto al profilo di lavoro, ovvero ad account Google separati anche su Android Auto.

Nel frattempo si dà contezza del fatto che gli automobilisti possono gingillarsi con i nuovi giochi per Android Auto concessi da Google con l’ultimo update consegnato in mano agli automobilisti di tutto il mondo.